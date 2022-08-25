Жители Горпишенко просят спасти их от заброшенных сараев

В Севастополе жители улицы Горпищенко добиваются сноса старых заброшенных сараев, которые стали пристанищем для асоциальных личностей и несут угрозу ищущим приключений подросткам, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Эти сараи в шестидесятых годах прошлого века использовались для хранения древесины и угля, но с появлением газа в домах жильцы стали терять в них надобность и, в лучшем случае, хранить ненужные в доме вещи.

Люди неоднократно обращались в разные органы власти с просьбой снести старые постройки, так как большая часть из них пришла в негодность: прогнившие двери, обвалившиеся крыши, местами уже и отсутствующие стены. Место обрастает мусором, хламом, и грызунами.

Заместитель руководителя регионального представительства Национального комитета экологической безопасности Наталья Самойленко также обратила внимание на данную проблему. Она подчеркивает, что аварийное состояние сараев видно и без заключения комиссии Департамента городского хозяйства.

«Самое тревожное, что такие объекты несут в себе скрытую угрозу аварийности и травмоопасности. Здесь могут происходить несчастные случаи, и нахождение на таких объектах несовершеннолетних лиц – это явно угроза их жизни и здоровью. Они здесь обустраивают свои игровые комнаты, снося с мусорных площадок диваны, тумбы и прочие вещи», — отметила Самойлова.

Жителям во всех департаментах высказывают поддержку в необходимости сноса данных построек, но при этом не предлагают пути решения проблемы. В некоторых Департаментах предлагали людям самостоятельно снести сараи, но в других говорили, что это незаконно, ведь кто-то ими владеет, или по крайней мере владел когда-то. И на этом решение проблемы стопорится.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые жители Нахимовского района подвергают опасности свою жизнь, так как на части улиц из-за самозахватов отсутствуют пешеходные зоны.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета НТС