В Крыму спасли 10 человек, неудачно покатавшихся в шторм на «банане»

В Крыму спасателям 24 августа пришлось оказывать помощь отдыхающим, среди которых были и дети, которых во время катания на аттракционе «банан» прибило к дикому пляжу.

Информация о пропавших людях поступила в ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в 15:10. Было сообщено, что три часа назад из Партенита вышли в море на водном аттракционе «банан» 10 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Их прибило штормом к дикому пляжу на горе Аю-Даг.

Самостоятельно они вернуться не могут в связи с незнанием горно-лесной зоны. Связи с ними нет, так как телефоны остались на берегу. Спасателям пришлось организовывать целую операцию по эвакуации.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» прибыли к верхней проходной санатория «Крым» и в пешем порядке выдвинулись к пострадавшим. Они обнаружили их на диком пляже около мыса Монастырский. Оказалось еще, что люди босиком, а идти в Партенит по горно-лесной зоне более полутора часов не смогут, было принято решение эвакуировать их по воде.

Им организовали посадку и безопасное преодоление полосы прибоя на водном аттракционе «банан» к прибывшему катеру ГИМС.

После чего пострадавшие были доставлены на берег детского центра «Артек».

Напомним, ранее спасателям пришлось оказывать помощь заблудившимся поздно вечером на Большой Севастопольской тропе женщине с двумя детьми.

Ольга Сурикова