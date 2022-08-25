В Севастополе задержали предполагаемого украинского диверсанта

На въезде в Севастополь задержали 46-лернего мужчину, в машине с украинскими номерами которого обнаружена аппаратура и комплектующие для боевого дрона, сообщил ТГ-канал Mash.

В автомобиле Юрия О. обнаружили комплектующие для боевого дрона, пару ноутбуков, программное обеспечение и охапку телефонов.

Как сообщают авторы канала, в беседе с полицейскими он ужимался и нервничал. Юрий заявил, что боевые дроны — это хобби. Ранее он был судим за контрабанду наркотических веществ.

Мужчина задержан на 48 часов и будет проверен на возможное сотрудничество с ВСУ.

Напомним, корреспондент «Севкора» стал свидетелем атаки беспилотника на штаб флота.

Дмитрий Островский