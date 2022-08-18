Жителей района улицы Горпищенко самозахваты лишили тротуаров

Городское хозяйство
18-08-2022
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Некоторые жители Нахимовского района продолжают испытывать серьезные неудобства и подвергать опасности свою жизнь, так как на части улиц отсутствуют пешеходные зоны.

На улицах Томской и Муромской владельцы домов частного сектора района улицы Горпищенко незаконно «прирезали» к своим участкам землю, отведенную для тротуаров, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Ситуация, как рассказали местные жители, возникла еще в 90-х годах. А сейчас люди просят хотя бы лежачих полицейских установить, потому что боятся ходить здесь по дороге, особенно в зимнее время.

В районе Томской и Муромской улиц расположены две школы – №26 и №41. Дети также вынуждены из-за отсутствия тротуаров идти по автомобильной дороге, невольно создавая опасную ситуацию.

Жители не раз обращались к городским и районным властям по вопросу безопасного передвижения детей по улице Томская и Муромская. Пока – безрезультатно. В ответ на запросы граждан Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заявил, что устройство тротуаров в районе школ №26 и №41 выполнить невозможно из-за отсутствия документации по планировке территории, отмечается в сюжете.

«Мы с вами были когда-то детьми, и мы помним, что правилам дорожного движения обучают с детства. Как правильно пересекать проезжую часть, как двигается пешеход. А в итоге, что у нас получается – у детей в головах сумбур. Мы, взрослые, не можем объяснить, почему по улице Большой морской ребенок должен идти по тротуару, а по улице Томская и Муромская почему-то по проезжей части», — отметила заместитель руководителя регионального представительства Национального комитета экологической безопасности Наталья Самойленко, добавив, что здесь еще сложнее приходиться людям с ограниченными возможностями.

Департамент городского хозяйства Севастополя в июне этого года вынес решение – демонтировать незаконно установленные объекты некапитального строительства, расположенные вдоль улицы Томская от дома 39 до дома 57, и от дома 46 до дома 64 включительно.

Однако под снос попали не все пристройки к частным домовладениям.

«В 2017-м году отремонтировали улицу Муромскую, в 2019-м – Томскую. Почему-то ни у Департамента транспорта, ни у Департамента городского хозяйства не возник вопрос: «Куда делись тротуары?» Почему эта неотъемлемая часть автомобильной дороги куда-то исчезла?! Создается вопрос о компетентности данных департаментов. Халатность и безразличие – вот, что наблюдают у нас севастопольцы», — подчеркнула Самойленко.

Напомним, ранее жители улицы Горпищенко жаловались на разрытые на протяжении всей улицы тротуары, покрытие которых было демонтировано несколько месяцев назад.

Ольга Сурикова

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