В центре Севастополя камни с ОКН ловит сетка

На проспекте Нахимова на домах — объектах культурного наследия начал активно обрушаться фронтон и горхоз натянулся сетку над аркой между жилыми домами №№ 15 и 17. Именно такая картина открывается сразу перед гостями гостиницы «Севастополь».

По программе капремонта фасаду дома № 17 ждать работ еще 14 лет.

В департаменте городского хозяйства подчеркнули, что ремонт фасада относится к работам капитального характера. Так как дом относится к ОКН, то «потребуется кропотливая работа не только с проектно-сметной документацией и строительно-монтажными работами, но и с НПД (научно-проектной документацией)».

Напомним, в Севастополе вернули исторический облик двум домам-ОКН на улице Ленина, 34, и на Гоголя, 8.

Ольга Сурикова

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