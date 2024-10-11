На Фиоленте женщина сорвалась со скалы и погибла

По данным МЧС по Севастополю, за неделю в горно-лесной местности случилось шесть несчастных случаев. Один закончился смертью.

Как рассказали в МЧС, 8 октября в районе Тигрового мыса у пляжа «Яшмовый» женщина сорвалась со скалы и погибла.

Еще один подобный случай произошел 5 октября в районе пляжа «Золотой» со скалы упал 16-летний подросток. Местность была труднодоступной и помочь парню без участия специалистов было бы крайне сложно. Спасатели вовремя и передали пострадавшего бригаде скорой для госпитализации.

Спасатели в очередной раз просят граждан не подходить близко к обрыву.

Не делать селфи, которые могут закончиться трагически.

Ни одна «эффектная» фотография не стоит человеческой жизни.

Кроме этого трагического случая спасатели оказали помощь мужчине, который не мог выбраться из пещеры в районе горы Кара-Коба, и гражданину, сбившемуся с пути в лесу у села Морозовка.

6 октября в районе Афинской тропы женщина сломала ногу, ее доставили к машине скорой.

7 октября мужчина заблудился в районе урочища «Инжир», его обнаружили и вывели в безопасное место.

Жители и гости Севастополя, не будьте беспечны и берегите себя!

Раннее мы писали, что спасатели Севастополя помогли туристке в районе Бибиковского исара. Женщина сломала ногу и без помощи спасателей не смогла бы добраться до дома.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер