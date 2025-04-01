Жители улицы Геловани добиваются пересмотра проекта строительства заездного «кармана» под их домом

На улице Геловани планируется реконструкция существующей остановки общественного транспорта «ул. Флагманская». По проекту, здесь будет организован заездной «карман» для автобусов и установлен новый остановочный павильон.

Жители дома №1 по улице Геловани, обнаружив «метки» на своей придомовой территории, всерьез обеспокоились, что у них теперь будут сложности, в том числе, и с проходом по тротуару. У проживающих в этом доме людей сразу возник вопрос, почему «не проводились общественно-публичные мероприятия по выяснению мнения населения». Именно такую формулировку они указали в обращении к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву. Главу города они просят вмешаться в ситуацию и пересмотреть проект оборудования «кармана», учесть мнение местных жителей. Тротуар здесь, после завершения строительных работ, будет проходить по газону придомовой территории, иметь «S» форму, к тому же проходу людей будет мешать строение, имеющие на районе дурную славу.

Обеспокоенные жители уже собрали все необходимые документы, получили кадастровый план, на котором четко видно, что обозначенные точки размещения остановочного комплекса частично заходят на их придомовую территорию.

Обращаясь в соответствующие органы, они хотят прояснить ситуацию, как произошло подобное несоответствие в проектной документации и контракте. Жители намерены добиваться разъяснений и справедливого решения, чтобы защитить свои права.

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Ольга Сурикова