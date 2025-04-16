Жители Геловани через суд добиваются переноса остановки

Жители ул. Геловани, 1, не получив ответов и гарантий, что новый остановочный комплекс не «вырастет» у них на клумбе, обратились в суд

Согласно заявлению, в Ленинском районом суде находится на рассмотрении дело по обращению жителей ул. Геловани, 1 к Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Напомним, что местные с удивлением из документов подрядчика узнали, что новая остановка должна появиться на придомовой территории. Устаревший павильон находится в 20 метрах от новой локации. Почему нельзя его снести и установить на этом же месте новую конструкцию жителям внятно никто не объяснил.

Ранее активисты собрали подписи под коллективным письмом на имя губернатора и направили его в правительство Севастополя. Ответ тоже до сих пор не получили. Поэтому люди вынуждены защищать придомовую территорию через суд . Единственный комментарий от подрядчика сводится к следующему: координаты установки точно прописаны в документах закупки. Изменять их сам подрядчик не может, технически это нарушение контракта. Почему чиновники и эксперты при составлении документов решили перенести с привычного места остановку на клумбу – пояснить никто не может.

По данной ситуации редакция направила информационный запрос еще 1 апреля 2025 года. Но до сих пор ответа так и не получили. Соответствующее заявление в прокуратуру готовится юротделом «Севкора».

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Ольга Сурикова