В Севастополе подросток сорвался с высоты во время подработки на стройке

В Севастополе работодатель выплатит 1,2 млн рублей подростку, который упал на строительной площадке с высоты 4,5 метра

Индивидуальный предприниматель взял на работу 16-летнего подростка, не оформив с ним трудовые отношения. При этом работодатель допустил юношу к работам на строительной площадке на высоте, вблизи с неогороженным местом перепада высот. Ребенок, как указывается, не прошел медосмотр, обучение и инструктаж, у него отсутствовала защитная каска.

В итоге подросток упал с высоты 4,5 метра в отверстие в межэтажном перекрытии на лестничной клетке стройобъекта на пол подвального помещения. В результате чего получил многочисленные телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью, сообщает прокуратура Севастополя.

По приговору суда предпринимателю назначено наказание в виде штрафа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и организацией строительных работ, на срок 2,5 года.

По решению суда работодатель в пользу пострадавшего юноши должен выплатить 1,2 млн рублей.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai