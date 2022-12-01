Житель Севастополя перевел мошенникам более 2,5 млн рублей

В полицию Севастополя обратился 66-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой дистанционных мошенников. Он поверил им и перевел на указанный счет все свои сбережения.

Потерпевшему стали поступать звонки с разных номеров от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка и сообщил о несанкционированных действиях с денежными средствами, находящимися на счету.

«Якобы для предотвращения списания денег незнакомец убедил немедленно перечислить их на «безопасный счет». Введенный в заблуждение пенсионер, опасаясь за свои сбережения, выполнил требование мошенника и перечислил более двух миллионов рублей на указанный злоумышленником расчетный счет», — сообщили в пресс-службе городской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Ольга Сурикова