Суд приговорил к 17 годам колонии организатора крымской ячейки террористов

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор организатору структурного подразделения запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Крыму.

Суд установил, что Марлен Мустафаев в 2017 году совместно с иными лицами организовывал в Крыму деятельность организации «Хизб ут-Тахрир».

Мустафаев осуществлял пропагандистскую работу среди населения, распространяя идеи террористической организации, склоняя местных жителей к участию в ней.

Суд также установил, что подсудимый определял цели и задачи подразделения, организовывал и проводил конспиративное собрание членов ячейки (так называемые «халакаты») по изучению идеологии и источников террористической организации, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение.

«При этом для реализации преступных целей Мустафаев хранил по месту своего жительства идеологические материалы ячейки», – говорится в решении суда.

Фигуранта приговорили к 17 годам строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.

Хизб ут-Тахрир∗— террористическая организация, запрещенная в России по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Напомним, ранее сообщалось о задержании в Крыму и Севастополе террористов «Хизб ут-Тахрира».

Ольга Сурикова