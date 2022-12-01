Ряды членов ЛДПР пополнит жительница Севастополя, активно помогающая участникам СВО

Представители Севастопольского отделения ЛДПР побывали в гостях у жительницы Ленинского района Валентины Алексеевой. Встреча прошла в дружественной обстановке и весьма плодотворно. Женщина передала через партийцев очередную гуманитарную помощь для наших бойцов, участвующих в спецоперации

Валентина Алексеева регулярно оказывает помощь нашим военнослужащим, находящимся на линии соприкосновения. А именно: пишет письма в рамках общероссийской акции «Письмо солдату», собирает продуктовые наборы, вещи.

Все это Севастопольское отделение передает затем вместе с остальными вещами, собранными коллективом партии, на передовую.

Партийцы благодарны жителям Севастополя за активное участие в этом благом деле.

И еще отраднее будет вручить партийный билет Валентине Алексеевой, которая на днях пополнит ряды Севастопольского отделения ЛДПР.