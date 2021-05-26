Город Криминал

Житель Севастополя осужден на 8 лет за смертельный кулачный бой

26-05-2021
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Его ждет колония строго режима
 
Нахимовским районный суд Севастополя вынес приговор местному жителю 1981 года рождения. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

«Согласно предъявленному обвинению подсудимый в феврале 2021 года в ходе бытовой ссоры умышленно нанес своему знакомому множественные удары руками в область лица, груди и живота, причинив телесные повреждения, которые привели к смерти последнего», – говорится в сообщении прокуратуры.

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Приговором районного суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Ольга Сурикова

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