Житель Севастополя осужден на 8 лет за смертельный кулачный бой

Его ждет колония строго режима
Нахимовским районный суд Севастополя вынес приговор местному жителю 1981 года рождения. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
«Согласно предъявленному обвинению подсудимый в феврале 2021 года в ходе бытовой ссоры умышленно нанес своему знакомому множественные удары руками в область лица, груди и живота, причинив телесные повреждения, которые привели к смерти последнего», – говорится в сообщении прокуратуры.
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Приговором районного суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Ольга Сурикова