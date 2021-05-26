Житель Севастополя осужден на 8 лет за смертельный кулачный бой

«Согласно предъявленному обвинению подсудимый в феврале 2021 года в ходе бытовой ссоры умышленно нанес своему знакомому множественные удары руками в область лица, груди и живота, причинив телесные повреждения, которые привели к смерти последнего», – говорится в сообщении прокуратуры.

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Приговором районного суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Ольга Сурикова