На улице Шевченко ограничат движение транспорта до конца сентября

Ограничения будут в два этапа

В Севастополе, в связи с работами по переустройству инженерных коммуникаций в рамках капитального ремонта автомобильной дороги, на улице Тараса Шевченко ограничат движение транспорта, сообщает правительственный портал.

Ограничения вводятся в два этапа:

С 26 мая до 01 июня будет перекрыт проезд на участке от дома № 20 по ул. Тараса Шевченко до ул. Косарева, а также проезд Столетовский проспект – ул. Тараса Шевченко

С 01 июня до 30 сентября на участке от ул. Косарева до Фиолентовского шоссе.

На время ремонта изменится маршрут движения общественного транспорта № 83, 84 и 85.