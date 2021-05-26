Севастополь готовится к рекордному урожаю клубники

Уже собрали 70 тонн

В Севастополе в этом году планируются собрать более 200 тонн клубники, сообщает правительственный портал города.

Аграрии уже собрали более 70 тонн ягоды.

Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Вадим Кирпичников побывал в одном из хозяйств региона и осмотрел ход работ по сбору урожая земляники садовой на закрытом грунте.

Ранее глава фермерского хозяйства, где побывал глава департамента, выиграла грант в 1,5 млн рублей на бизнес-план по выращиванию клубники.

Ею были установлены три теплицы тоннельного типа общей площадью 1 200 квадратных метров, проведена система капельного орошения. Первые 10 тысяч кустов земляники сорта Мурано, которая плодоносит несколько раз за сезон, в теплицах высажена в апреле 2020-го.

Хозяйка планирует за сезон собрать около 10 тонн, а весь урожай реализовывать в Севастополе.

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Помимо садовой земляники, в Севастополе сейчас успешно выращивают ежевику, малину и смородину. В текущем году аграрии планируют собрать не менее 225 тонн ягод. В 2020 году урожай ягодных культур в регионе составил 84,4 тонны, добавили в пресс-службе правительства.

Ольга Сурикова