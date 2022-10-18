Житель Севастополя хранил дома целый арсенал оружия и патронов времен ВОВ

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, у которого обнаружены взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Местный житель обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых вещества.

«В период с июня 2020 года по июнь 2021 года мужчина, проводя раскопки и поисковые работы на территории Мекензиевского лесничества, обнаружил вооружение времен Великой Отечественной войны. Найденные предметы он перевез и хранил в квартире по месту своего проживания и в принадлежащем ему нежилом помещении», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

У него было изъято смесь метательных взрывчатых веществ – бездымных порохов военного назначения и тротила общей массой свыше 370 граммов, 4 ручные гранаты, различные части огнестрельного оружия, 1199 патронов к винтовке Мосина, карабин ТОЗ-16 и 94 патрона к нему.

Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, у жителя Севастополя сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатку. Тайник он организовал у себя на даче.

Ольга Сурикова