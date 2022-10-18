За год в Севастополе на 16, 5 % снизилось количество молодых работников

В Севастополе за год доля работников возрастом до 30 лет снизилась на 16,5% , сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата.

Они приводят данные о возрастных группах занятого населения, сравнивая II кварталы 2021 и 2022 годов, которые говорят, что в Севастополе численность работников в возрасте 15-29 лет снизилась на 7,5 тыс. человек.

Тем не менее, по данным аналитиков, общее количество занятого населения в нашем городе выросло на 38 тыс. Этот рост получен за счет увеличения числа работников во всех возрастных группах, кроме молодежи до 30 лет.

Больше всего в Севастополе приросла категория 30-39 лет. Она насчитывает порядка 80 тыс. горожан, рост составил порядка 14,4 тысяч за год.

В целом по стране возрастная категория 15-29 лет потеряла 1,19 млн человек или 10 %. Доля молодых работников в России сократилась до минимальных 14,7%.

«Количество работников младше 30 лет планомерно уменьшается с начала 2010-х годов, когда из этой возрастной группы стали выбывать родившиеся в 80-х, а им на смену начало приходить немногочисленное поколение 90-х. Всего за последние 10 лет, со II квартала 2012 года по II квартал 2022 года, численность молодых работников уменьшилась на 6 млн человек, или на 36,3%. При этом за то же время общее число занятых выросло на 1,85 млн человек. Продолжающееся снижение численности молодых работников, таким образом, в первую очередь связано с демографической ямой 90-х годов. В силу объективных демографических причин количество работающей молодежи в ближайшие годы продолжит сокращаться. Оно может начать расти во второй половине 20-х годов, когда рынок в значительной мере пополнится представителями поколения 2000-х, более многочисленного по сравнению с родившимися в 90-е», — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Работающей молодежи стало меньше в абсолютном большинстве регионов. Особенно заметно во втором квартале 2022 года снизилось количество специалистов в возрасте 15-29 лет в Пензенской области (на 23,9%, до 82 тыс. человек), Забайкальском крае (на 22,5%, до 81 тыс. человек), Москве (на 22,1%, до 691 тыс. человек), Марий Эл (на 21,1%, до 40 тыс.), Ханты-Мансийском автономном округе (на 19,3%, до 114 тыс.), Калужской области (на 18,9%, до 61 тыс.), Кабардино-Балкарии (на 18,7%, до 63 тыс.), Санкт-Петербурга (на 17,9%, до 385 тыс.), Костромской области (на 17,8%, до 38 тыс.) и Московской области (на 17,3%, до 462 тыс.).

Относительно высока доля молодых работников на Кавказе, хотя и здесь она не дотягивает даже до одной пятой: средний показатель по Северо-Кавказскому федеральному округу составляет 18,3%.

Напомним, Севастополь занял 62 позицию в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2021 года.