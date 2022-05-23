У севастопольца на даче обнаружили склад боеприпасов

Ему грозит до восьми лет лишения свободы
У жителя Севастополя сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатку. Тайник он организовал у себя на даче.
«Обнаружены и изъяты около 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, являющегося взрывчатым веществом метательного действия, самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, патроны к огнестрельному оружию различного калибра в количестве 800 штук», – сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.
На него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств). Ему грозит срок до восьми лет.
Напомним, в Севастополе на отца и сына заведено уголовное дело за незаконное хранение частей огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатого вещества.
Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю