У севастопольца на даче обнаружили склад боеприпасов

Ему грозит до восьми лет лишения свободы

У жителя Севастополя сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатку. Тайник он организовал у себя на даче.

«Обнаружены и изъяты около 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, являющегося взрывчатым веществом метательного действия, самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, патроны к огнестрельному оружию различного калибра в количестве 800 штук», – сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.