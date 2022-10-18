В Феодосии 54-летний мужчина полгода насиловал падчерицу

В Феодосии местный житель обвиняется в изнасиловании 14-летней падчерицы, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

Уголовное дело заведено на 54 летнего мужчину, работающего индивидуальны предпринимателем.

«С июня по декабрь 2021 года мужчина, пользуясь отсутствием супруги и младших детей в квартире, неоднократно совершал насильственные преступления сексуального характера в отношении 14-летней падчерицы. Школьница была запугана и молчала под постоянными угрозами того, что отчим расправится с матерью и ее маленьким братом», — пишет пресс-служба.

Спустя полгода девочка все же осмелилась рассказать маме об ужасающих фактах, после чего женщина незамедлительно обратилась в полицию.

Отчим был задержан и заключен под стражу, где находится по настоящее время.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, следственными органами ГСУ СК России по Крыму и Севастополю предъявлено обвинение 42-летнему местному жителю за изнасилование 9-летней девочки.

Ольга Сурикова