Житель Качи устроил теплицу в гараже — но забыл про уголовный кодекс

Наличие гаража и отсутствие машины у 34-летнего жителя Качи стали катализатором для стартапа с характерным налётом отечественного креатива. Мужчина решил: пусть у кого-то в гараже пылится старая «Волга», а у него будет… теплица.

Не теряя времени на сомнения и маркетинговые исследования, «предприниматель» вооружился интернет-советами, закупил оборудование и оборудовал в подвале своего гаража мини-оранжерею. Садоводческий пыл, впрочем, был направлен не на выращивание редиса или помидоров. Гораздо перспективнее показалась конопля.

Так на свет и появилась домашняя плантация из 17 кустов каннабиса. Севастопольский «аграрий» старательно ухаживал за посадками, собирал урожай, сушил листья и заготавливал конечный продукт — марихуану — в банках, коробках и пакетах. Всё как в классическом хозяйстве, только с одной оговоркой: статья Уголовного кодекса в конце.

И, как это обычно бывает, агросекрет долго не продержался. О существовании «зелёного стартапа» узнали оперативники городского Управления по контролю за оборотом наркотиков. Они прибыли к «фермеру» без предупреждения, демонтировали теплицу, изъяли весь товар и пересчитали запасы. В результате — почти полкило запрещённого к продаже «продукта».

Теперь владельцу подземной агрофермы грозит не агропремия, а уголовное дело. В случае признания вины ему может быть назначено наказание — от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе 42-летний мужчина сел на 11 лет из-за половины килограмма марихуаны.

Дмитрий Островский

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