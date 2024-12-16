В Севастополе наркоторговец сядет на 11 лет

42-летний севастополец в марте 2023 года дважды продал небольшие партии марихуаны заранее подысканным покупателям. В апреле того же года он купил почти 500 г того же наркотического сбыта, расфасовал на более мелкие дозы и оставил у себя в доме, чтобы в дальнейшем продавать. Кроме того, он хранил около 7 г гашиша для личного употребления.

Полиция изъяла весь объем наркотических средств из квартиры на ул. Ревякина и у покупателей. Общая масса наркотиков составила более 0,5 кг.

Мужчина признан виновным по трем статьям — незаконный сбыт наркотических средств, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и незаконное хранение. Ему назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Анна Левина