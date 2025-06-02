Аварийные дома в Севастополе продолжают сносить — но поэтапно и аккуратно

В 2024 году власти Севастополя продолжили реализацию программы расселения аварийного жилищного фонда. Как указано в отчёте губернатора Михаила Развожаева, в рамках программы было переселено 247 человек, а 8 многоквартирных домов признаны непригодными для проживания и снесены.

Работа велась в рамках региональной программы, утверждённой на 2019–2025 годы, с участием федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. В 2024 году в программу переселения включены 3 многоквартирных дома, где проживало 48 человек. Им предоставлены новые квартиры, соответствующие установленным нормативам.

В то же время, основную часть переселённых составили жители аварийных домов, признанных таковыми в предыдущие годы. Всего за отчётный период ликвидировано 8 объектов, находившихся в различных районах города.

Что с новыми домами?

В отчёте также подчёркивается, что для расселения используются готовые квартиры в новостройках и дома, построенные по государственному контракту. Все помещения передаются в собственность граждан.

Кроме того, в документе отмечается, что программа носит планомерный характер и выполняется в рамках утверждённого графика. Цель — полная ликвидация аварийного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года.

Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с многоквартирным домом по улице Хрусталева, 83 в Севастополе, жильцы которого пожаловались на непригодные для жизни условия.

Дмитрий Островский

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