Житель Инкермана приговорен к 8 годам лишения свободы за покушение на убийство, угон автомобиля и грабеж

21-летний житель Инкермана признан виновным сразу по нескольким статьям. Все преступления он совершил в состоянии опьянения.

В ночное время, проникнув через балкон в комнату, расположенную над его собственной комнатой в общежитии по ул. Яблочкова, он попытался задушить свою пожилую соседку. Злоумышленник избил ее, душил подушкой и руками. В результате женщина потеряла сознание. Полагая, что убил пенсионерку, нападавший убежал, однако после его ухода она пришла в себя.

В следующую ночь мужчина угнал автомобиль ВАЗ-21074. В поселке Любимовка сотрудники полиции остановили его, изъяли транспортное средство и вернули собственнику.

Еще одно преступление он совершил в дневное время: угрожая 18-летнему прохожему палкой, похитил у него мобильный телефон.

Суд назначил виновному восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Анна Левина