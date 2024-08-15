В Госдуме напомнили о запрете смартфонов в школах

С нового учебного года введен запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.

Соответствующий закон Госдума приняла в декабре прошлого года.

Учитель может использовать интерактивную доску, компьютер, планшет, моноблок, если надо показать детям какие-то видеоматериалы или провести тест.

Как именно школы будут запрещать смартфоны и контролировать их использование, остаётся на усмотрение самого учебного заведения. В некоторых школах уже действовал подобный запрет — дети перед уроком складывали смартфоны в специальный ящик.

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Анна Левина