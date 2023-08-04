Житель Армянска запасся почти 2 тоннами взрывчатки

Житель Армянска купил почти 200 артиллерийских снарядов и самостоятельно извлек из них 1,8 тонны взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Оказалось, что 56-летний житель Армянска с сентября по декабрь 2022 года приобрел не менее 186 артиллерийских выстрелов калибра 152 мм. Самостоятельно разбирал боеприпасы для получения лома цветных металлов и метательных взрывчатых веществ. В ходе обыска в складском помещении, где подсудимый организовал мастерскую, обнаружено около 1,8 т метательных взрывчатых веществ.
В совокупной массе тротиловый эквивалент 1,25 т могли привести к катастрофическим последствиям в случае их использования для совершения намеренного подрыва.
Суд первой и апелляционной инстанций признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Пять лет наказания он будет отбывать в колонии общего режима.
Изъятые взрывчатые вещества переданы минобороны РФ «для использования по назначению».
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Ольга Сурикова