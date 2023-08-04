Возле ТЦ «Лаванда» появится целый комплекс социальных объектов

На последнем заседании правительства Севастополя утверждена планировка и проект межевания территории рядом с торговым центром «Лаванда».

Планируется, что на площади 8,2 гектаров два детских сада на 260 и 120 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бокса и площадкой для отдыха и здание для проектного Института опытно-конструкторской деятельности.

«Документацией не предусмотрено резервирование или изъятие земельных участков для государственных нужд. По итогам проведения общественных обсуждений с 10 января по 10 февраля 2023 года возражения не поступали», — доложила и. о. директора Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Юлия Шемонаева.

Также в ходе обсуждения было уточнено, что со стороны улицы Вакуленчука на новые объекты заезда не будет, предусматривается строительство дороги-дублера и новой парковки для целого комплекса социальных объектов.

Ольга Сурикова

Фото: diasgp.ru.