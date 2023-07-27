ФСБ задержала военнослужащего ЧФ, готовившего взрыв на корабле

ФСБ задержан завербованный Украиной военнослужащий ЧФ РФ, планировавший устроить взрыв на корабле. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что у него было изъято два самодельных взрывных устройства массой один килограмм в тротиловом эквиваленте. С помощью бомб военнослужащий планировал совершить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, несущих ракетное вооружение. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Напомним, сотрудники ФСБ нашли следы взрывчатки в трюме сухогруза ВМО River, который шел из турецкого Синопа через Керченский пролив в Ростов-на-Дону.