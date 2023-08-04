В Севастополе выявили ждуна, который своими комментариями дискредитировал Вооруженные Силы России

В Севастополе полицейские установили личность мужчины, который публично дискредитировал Вооруженные Силы России.

В пресс-службе городского УМВД уточнили, что в ходе мониторинга СМИ в одной из публикаций в соцсети выявлены комментарии, дискредитирующие Вооруженные Силы РС.

Оперативники установили личность и задержали автора указанных комментариев. Им оказался 38-летний местный житель, который в ходе обсуждения содержания одной из публикаций начал публично высказываться в грубой форме относительно использования российскими ВС в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, а также проведена профилактическая беседа.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова