Жигулин станет директором ДИЗО

Уволенный ранее заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин возможно станет директором департамента по имущественным и земельным отношениям. Об этом в прямом эфире Youtube-канала ForPost сообщила депутат севастопольского заксобрания и главный редактор одного из крупнейших севастопольских СМИ Екатерина Бубнова.

«Жигулин у нас теперь пошел исполнять обязанности руководителя ДИЗО, откуда ушла глава», — отметила Бубнова.

Напомним, о том, что Жигулин покидает пост в ходе аппаратного совещания, 27 декабря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. На итоговой пресс-конференции губернатор пояснил причины увольнения.

«Прошел год, не было никакого (результата –ред.) по ряду направлений, не хочу вдаваться в детали, скажем так, хотелось большего прогресса», — пояснил Развожаев.