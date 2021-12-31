Михаил Развожаев поздравил севастопольцев с Новым годом

Дорогие севастопольцы!

Сегодня самая волшебная ночь в году. Ночь надежд и долгожданных тёплых встреч с родными и близкими. Ночь, когда исполняются детские мечты и сердца взрослых наполняются восторгом и верой в чудо.

В эти предновогодние минуты я благодарю каждого из вас за единство, за самоотверженный труд и готовность прийти на помощь.

Особенная благодарность тем, кто встречает Новый год на работе — нашим медикам, военным и работникам полиции, спасателям, журналистам, работникам коммунальной и транспортной сферы.

В эту волшебную ночь я хочу напомнить, что в наших руках очень многое. То, как мы видим этот мир, как относимся к близким и совсем незнакомым людям. Каждый день мы с вами принимаем решения, с каким настроением выйдем из дома, что сделаем, что запомним, а что отпустим из событий прошедшего дня. Все это определяет наше настоящее и будущее. И нет сомнений в том, что все будет так, как мы этого захотим, потому что в достижениях нашего города, его особом характере есть вклад каждого из вас.

Я желаю вам в новом году крепкого здоровья, благополучия, побольше радостных моментов, счастья и любви!

С Новым годом, легендарный Севастополь!