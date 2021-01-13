Женская дружба: В Севастополе женщина обокрала пьяную подругу

И успела потратить деньги с ее карты

Севастопольские полицейские задержали подозреваемую в краже 15 тысяч рублей с банковской карты своей подруги, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Праздничное застолье обернулось для 37-летней жительницы города потерей и подруги, и 15 тысяч рублей.

«Когда женщина уснула, её 30-летняя подруга тайком похитила банковскую карту и скрылась. С помощью пин-кода, который она узнала обманным путём, злоумышленница обналичила 15 тысяч рублей, а банковскую карту выбросила. Вырученные деньги она потратила на свои нужды», — говорится в оперативной сводке.

Женщина, обнаружив пропажу, сразу обратилась в полицию. Оперативники Гагаринского района задержали подозреваемую. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, сотрудники уголовного розыска задержали семейную пару, подозреваемую в краже сумки у посетительницы магазина.