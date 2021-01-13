В Севастополе пройдет тренинг «Бизнес мышление» 

Мероприятие пройдет в режиме онлайн

Бизнес-мышление необходимо каждому предпринимателю!

Это настрой на НЕИЗБЕЖНЫЙ УСПЕХ и чуйка денег. Бизнес-мышление – это и ответственность, и готовность рисковать, и ежедневная самоорганизация. Оно позволяет мыслить шире и глубже, находить новые возможности, уметь выходить из кризисных состояний.

Приглашаем на тренинг «Бизнес-мышление» в онлайн-формате, и вы увидите те направления, в которых вам необходимо развиваться, зададите волнующие вас вопросы.

Спикеры

Зоя Ярлыкова — руководитель event-агентства «Мориссот», член правления сообщества бизнес-тренеров, эксперт-спикер Всероссийских форумов «PRO-management» (Сколково. Москва), «Бизнес. Женский взгляд» (ЦДП. Москва), эксперт Школы экспорта Российского экспортного центра.

Ольга Сергеева — предприниматель с 20-летним стажем, управляющий партнер ООО «Окрыляем успехом», сертифицированный бизнес-тренер ИПФМ, ЕШСМ (Великобритания), эксперт системы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, аккредитованный консультант НАФИ.

Мероприятие пройдет 19 января

С 14:00 до 17:00

Регистрация обязательна

Ссылка: https://clck.ru/SmknK

Мероприятие пройдёт в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской̆ инициативы».