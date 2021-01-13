Москва вернет Севастополю часть панорамы Рубо, вывезенную в годы Великой Отечественной войны

В столице она хранилась более полувека

Фрагменты панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов Москва планирует вернуть уже в этом году. Об этом сообщили в Севастопольском государственном военно-историческом музее-заповеднике, передает ТАСС.

Передача планируется в торжественной обстановке и приурочена будет к Дню Рождения художника.

«Это будет одно из знаковых событий, планируем торжественную передачу в рамках празднования 165-летия Франца Рубо. Два фрагмента, рассчитываем, будут возвращены в 2021 году. Основная часть того, что после пожара 1942 года осталось от полотна-панорамы Рубо, находится в Севастополе», — рассказал директор музея Александр Барков.

По его словам, сейчас решается вопрос, где будет выставлено полотно, так как основное задние панорамы находится на ремонте.

Франц Рубо в основу своего сюжета заложил день отражения защитниками Севастополя штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 года. Полотно экспонировалось почти сорок лет в специально построенном здании на Историческом бульваре, экскурсии не прекращались даже во время боев за город в 1941-1942 годах.

Но во время немецкой бомбёжки в июне 1942 года здание панорамы загорелось. Работники музея, пытаясь спасти картину, вынуждены были ее разрезать. И даже при этом сохранились лишь две трети картины — 86 фрагментов. Части этих фрагментов и были вывезены в Москву.

Полотно, которое сейчас выставляется в здании панорамы, — работа коллектива советских художников, приуроченная к 100-летию Первой Обороны Севастополя. Они создали картину на основе спасенных фрагментов оригинального полотна.