В Севастополе семейная пара обокрала в ТЦ женщину

Деньги они успели потратить

Сотрудники уголовного розыска задержали семейную пару, подозреваемую в краже сумки у посетительницы магазина, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

В подробностях дела говорится, что пожилая женщина на несколько минут отвлеклась в торговом центре, оставив свою сумку на кассовой зоне без присмотра. Этим воспользовалась проходившая мимо семейная пара. Они схватили сумку и быстро скрылись.

Женщина, не обнаружив на месте своей сумки, обратилась в полицию. Она рассказала, что в ней находились 15000 рублей и мобильный телефон, стоимостью 5000 рублей.

Оперативники Гагаринского района задержали 48-летнего мужчину и 28-летнюю женщину. Деньги они успели потратили на свои нужды.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража», им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Севастополе в сеть выложено видео, на котором видно, как мужчина рассматривает на прилавке сковородки в магазине посуды, а потом берет одну из них и кладёт себе под куртку.