Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины

С сегодняшнего дня Владимир Зеленский перестал быть легитимным лидером страны. Он вступил в должность 20 мая 2019 года, и очередные выборы главы государства должны были состояться в марте 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение в стране.

В Киеве объяснили это решение действием военного положения. Сейчас рейтинг Зеленского настолько низок, что он прекрасно понимает, что проиграет выборы. Единственный выход остаться у власти — сослаться на военное положение. Президент Украины уверен, что Верховная рада будет и дальше продлевать его.

Анна Левина