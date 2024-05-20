С 20 мая появился новый маршрут Севастополь — Мурманск

Компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск нового поезда между Севастополем и Мурманском. Он будет отправляться раз в неделю: из Севастополя по понедельникам, из Мурманска – по четвергам.

Маршрут Севастополь — Мурманск является самым длинным из маршрутов «Таврии». Он соединяет 11 региональных центров, проходит 4615 км по территории 15 субъектов и делает остановки на 60 станциях.

Поезд остановится в Вологде, Ярославле, Иваново, Нижнем Новгороде, Саранске, Пензе и Ростове-на-Дону. В Крыму он прибудет на станции Бахчисарай, Симферополь, Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово и Керчь Южная – Новый парк.

Для пассажиров будут доступны плацкартные и купейные вагоны. С 3 июня в состав будет включен вагон-буфет.

Анна Левина