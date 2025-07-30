Здание СевГУ в Голландии реконструируют до 2030 года

В Голландии решили сохранить историческое здание СевГУ — объект культурного наследия «Здание военно-морского училища», построенное в 1915 году по проекту архитектора Александра Венсана. Военно-морское училище подготовило более 16 000 специалистов для подводного флота. С 1996 года в здании работает Институт ядерной энергии и промышленности. Также здесь находятся Институт развития города и Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского государственного университета.

В государственной программе до 2030 года запланирована реконструкция здания, инженерных сетей, благоустройство территории, строительство котельной и ремонт столовой.

Севастополь готовится участвовать в конкурсе проектов по созданию университетских кампусов. По замыслу, кампус мирового уровня появится в Голландии. Этот проект будет реализован до 2035 года.

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