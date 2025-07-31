Погода в Севастополе 31 июля

Погода
31-07-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью северный 7-12 м/с,

днем северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 21…23°,

днем 27…29°.

Температура воды в море 27°.

Фото: Елена Голос

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