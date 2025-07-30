В Севастополе продлен запрет на посещение лесов до 20 августа

Из-за жаркой, сухой и пожароопасной погоды ограничения на въезд и проход в леса будут действовать до 20 августа.
В лесах теперь могут находиться только сотрудники экстренных служб, природоохранных ведомств, лесники и местные жители, чей путь к дому или даче проходит через лес.
Большая севастопольская тропа также закрыта, кроме участка от Балаклавы до урочища «Аязьма».
Без мангалов, с соблюдением противопожарных правил отдохнуть можно:
— на береговой линии «Золотого пляжа»;
— на береговой линии «Ближнего пляжа»;
— в месте отдыха «Алсу»;
— в месте отдыха «Узунджа»;
— в месте отдыха «Парк 35-летия Победы»;
-в месте отдыха «III кордон».
Мангальные зоны оборудованы:
— в урочище «Торопова дача»;
— в урочище «Аязьма»;
— в урочище «Турецкая поляна».
Жителям и гостям города следует звонить в МЧС России по номеру «101» при обнаружении огня или дыма на природе и строго соблюдать противопожарные правила во время отдыха.
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