В Севастополе продлен запрет на посещение лесов до 20 августа

Из-за жаркой, сухой и пожароопасной погоды ограничения на въезд и проход в леса будут действовать до 20 августа.

В лесах теперь могут находиться только сотрудники экстренных служб, природоохранных ведомств, лесники и местные жители, чей путь к дому или даче проходит через лес.

Большая севастопольская тропа также закрыта, кроме участка от Балаклавы до урочища «Аязьма».

Без мангалов, с соблюдением противопожарных правил отдохнуть можно:

— на береговой линии «Золотого пляжа»;

— на береговой линии «Ближнего пляжа»;

— в месте отдыха «Алсу»;

— в месте отдыха «Узунджа»;

— в месте отдыха «Парк 35-летия Победы»;

-в месте отдыха «III кордон».

Мангальные зоны оборудованы:

— в урочище «Торопова дача»;

— в урочище «Аязьма»;

— в урочище «Турецкая поляна».

Жителям и гостям города следует звонить в МЧС России по номеру «101» при обнаружении огня или дыма на природе и строго соблюдать противопожарные правила во время отдыха.

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