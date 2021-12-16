Завтра начнется прием заявок по формированию набсовета по строительству яхтенной марины в Балаклаве

Старт приема заявок на включение в наблюдательный совет по строительству яхтенной марины в Балаклаве сегодня, 16 декабря, анонсировала заместитель губернатора Мария Литовко.

«У нас сегодня будет опубликована анкета. Она такая же как заполняли, когда подавали заявку на наблюдательный совет на Большой Морской. Здесь ничего не изменилось. Направить ее можно будет на электронную почту. Соответственно с завтрашнего дня и до конца года, то есть в течение двух недель, можно подать свою анкету всем желающим кто хотел бы вступить в наблюдательный совет», — рассказал Литовко.

По словам заместителя губернатора, список участников наблюдательного совета будет опубликован в начале следующего года. Работа совета будет вестись под руководством губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Заявки можно будет направить на электронный адрес: balaklava@sev.gov.ru

Напомним, в Севастополе заключен контракт на строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте. Исполнителем определено ПАО «Мостотрест».

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский