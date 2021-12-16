«Ракушку» обещают завершить до конца года

Торжественного открытия не планируется

В Севастополе больше не устанавливают сроки открытия летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка», но работы там идут к завершению. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщила журналистам директор департамента культуры Ирина Романец.

«Последняя информация: уже завезли скамейки, полностью закончена укладка гранитного покрытия, полностью подпорные стены уже сделаны и с утра началась установка скамеек. Поэтому на сегодня строители держат обязательства: все основные работы будут завершены до конца этого года», — заверила Романец.

По ее словам, в связи с тем, что в городе действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, торжественного открытия в этом году не планируется. Но в следующем году это будет одна из площадок проекта «Летний Севастополь».

Напомним, «Ракушка» на Приморском бульваре закрыта в Севастополе с 2019 года. Там был воздвигнут громоздкий бетонный амфитеатр и четырехметровое капитальное строение режиссерской рубки, что возмутило жителей Севастополя. После было принято решение проект переделать, а бетонного монстра снести. Здесь теперь должны сделать зрительный зал в один уровень с тротуаром бульвара и скамейки с удобными спинками. Работы по демонтажу были начаты в августе этого года.

Ольга Сурикова