В Севастополе определили подрядчика строительства яхтенной марины в Балаклаве

Строительство начнется уже в следующем году

В Севастополе заключен контракт на строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте. Исполнителем определено ПАО «Мостотрест».

В пресс-службе правительства города рассказали, что компания построила тысячи сложных объектов по всей стране, в частности, участвовала в возведении Крымского моста.

Проект прошел Главгосэкспертизу.

Стоимость строительных работ оценивается в 9,4 млрд рублей. Строительство начнется в 2022 году.

В ближайшее время будет создан наблюдательный совет, куда войдут все заинтересованные представители, в том числе судовладельцы, предприниматели, общественные деятели.

Первый этап комплексного развития Балаклавской бухты включает в себя реконструкцию Таврической набережной.

«Будут приведены в порядок все коммуникации – водопровод, электрические сети, газопровод, канализационные и ливневые коллекторы. После этого начнется благоустройство территории. Далее планируется приступить к работам на набережной Назукина», — говорится в сообщении правительства.

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Планируется, что реконструкция позволит кратно увеличить турпоток и инвестиции в территорию.

Ольга Сурикова