В Севастополе озвучили сумму сертификата на кружки для детей

На все «хотелки» не хватит

В Севастополе продолжается процесс выдачи персонифицированных сертификатов, которые позволят детям бесплатно заниматься в дополнительных секциях и кружках. в правительстве уже определились, какая сумма будет выделена на каждого ребенка. Об этом сообщил сегодня, 16 декабря, вице-губернатор Игорь Михеев.

«В Севастополе есть пока проект-суммы— это около 14 900 рублей на год. Мы не гарантируем, что этой суммы хватит на все те хотелки и пожелания, которые есть у родителей и детей, это базовая сумма, которой можно воспользоваться», — отметил Михеев.

Он подчеркнул, что в сертификат будут заложены обязательные программы, которые дети обязаны будут пройти в течение года, например по безопасности дорожного движения, и от них нельзя будет отказаться.

По его словам, сертификаты позволят, кроме всего прочего, отследить потребность в городе в тех или иных направлениях дополнительного образования.

Среди частных организаций в программе участвуют только 7.

Как уже сообщалось, в список доступных программ включены 1165 бюджетных кружков и 57 платных.

Ольга Сурикова