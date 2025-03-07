Завершены работы по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239»

Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца. Первоначальным планом были предусмотрены сроки 2 месяца.

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Первый этап работ стартовал 31 января, когда специалисты начали резать переходный мостик. Затем была демонтирована вся надстройка танкера, включая внутренние помещения. После этого перешли к самому сложному этапу операции — разделке подводной части судна. Для этого его постепенно вытаскивали на берег и резали по частям.

Для того, чтобы начать утилизацию, было необходимо вывезти с танкера мазут и топливо. К 17 января на судне было восстановлено судовое оборудование, необходимое для откачки груза, и начался подогрев мазута.

Планировалось, что нефтепродукты вывезут до конца января, но эти работы закончили раньше установленного срока. До начала разделки из внутренних резервуаров из танкера откачали более 1,4 тыс. тонн мазута и топливо, провели зачистку всех емкостей, чтобы исключить возможность загрязнения акватории при работах.

Вокруг кормы танкера было создано искусственное обвалование, которое выполняло роль защитного сооружения и обеспечивало возможность работы техники. Вдоль береговой линии была отсыпана временная дорога, по которой вывозили мазут и металл.

Последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. ФГБУ «Морспасслужба» уже начало зачистку территории, на которой велись работы по утилизации кормовой части.

Напомним, разлом корпуса танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Спустя несколько часов корма судна ушла под воду. Там начал терпеть крушение танкер «Волгонефть 239». На следующее утро был спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям в день крушения.

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Ольга Сурикова

Видео: Официальный Telegram-канал Министерства транспорта России