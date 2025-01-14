Подъем затонувших танкеров может затянуться на год

Для подъема частей разломившегося судна специалисты компании предлагают использовать жесткие понтоны, которые установят с внешней стороны корпуса. Плавсредства помогут вытолкнуть танкер на поверхность. Второе затонувшее судно планируют разрезать на фрагменты и вытащить на берег.

Эксперты подчеркивают, что окончательный план операции возможно составить только после детального изучения объекта.

Предлагается достать фрагменты разломившегося танкера при помощи жестких понтонов, которые устанавливаются снаружи корпуса и выталкивают его на поверхность. Далее можно воспользоваться плавучим краном и погрузить все на баржи для транспортировки на берег.

Предлагается достать фрагменты разломившегося танкера при помощи жестких понтонов, которые устанавливаются снаружи корпуса и выталкивают его на поверхность. Далее можно воспользоваться плавучим краном и погрузить все на баржи для транспортировки на берег.

Предварительно, подрядчикам подъем судов обойдется в сумму от 500 млн рублей до 1 млрд. Если же будут задействованы государственные специализированные суда, цена может составить около 100 млн рублей за один танкер.

Напомним, разлом корпуса танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Спустя несколько часов корма судна ушла под воду. Там начал терпеть крушение танкер «Волгонефть 239». Сегодня утром был спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям в день крушения.

Ольга Сурикова

Фото: соцсети

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