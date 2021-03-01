Защитники в жизни и на поле

Как живет военное регби в Севастополе

Накануне мы торжественно отметили День защитника Отечества, отличный повод поговорить о защитниках Отечества, тем более, когда они спортсмены. В Севастополе уже третий год существует одна из лучших среди военных учебных заведений России команда по регби – 7. Давайте разбираться, как живет военное регби в Севастополе и как оно помогает популяризации этого вида спорта в России.

В 2018 году в России стартовала кампания по внедрению регби в Вооруженные Силы России. По всей стране проводились мастер-классы, презентации, товарищеские матчи по регби для военнослужащих и курсантов военных училищ. Севастополь не стал исключением. В ходе этой кампании наш город посетили в то время руководитель Федеральной антимонопольной службы, председатель Высшего совета Федерации регби России – Игорь Артемьев и президент фонда развития регби в вооруженных силах и силовых структурах – Алексей Митрюшин. Командующий Черноморским Флотом Александр Моисеев всецело поддержал развитие регби во многих флотских частях и Севастопольском президентском кадетском училище появились свои команды.

Регбисты-нахимовцы

После встречи с начальником ЧВВМУ имени П.С. Нахимова контр-адмиралом Александром Гриневичем было решено, что военному регби в Севастополе быть. В сентябре того же года были проведены показательные тренировки в училище, объявлен набор в команду.

Федерация регби России совместно с Министерством обороны для Севастополя и Крыма применили новую тактику развития. В Севастополе работает региональный менеджер Борис Воронцов, который тренирует ребят и управляет командой, при этом сам военнослужащим не является.

Тренировки «нахимовцев» проходят без отрыва от занятий в свободное от учебы время, несмотря на это ребята стараются больше тренироваться и постоянно улучшать технику, конечно, не забывая об учебе.

«Имеющим задолженности по учебе тренировки запрещены. Поэтому можно сказать, что регби стимулирует хорошо учиться. Этот спорт безусловно помогает развиваться курсантам, так как в процессе физической подготовки использование регби позволяет накопить двигательный опыт, приобрести хорошую физическую форму, также регби воспитывает командный дух, что немало важно при выполнении боевых задач, да и в повседневной жизни», – отмечает Воронцов.

Успех к нахимовцам пришел не сразу, первые соревнования курсанты посетили спустя месяц после создания команды и проиграли все игры.

«На тех соревнованиях мы приобрели самое главное – желание играть и совершенствоваться», – отметил менеджер команды.

Это желание воплотилось в кропотливую работу над собой и уже в 2019 году нахимовцы выиграли Кубок командующего Черноморским флотом по регби-7, а в прошлом году взяли бронзу на Кубке главнокомандующего ВМФ России.

Важнейшей наградой севастопольских курсантов стала бронза на Кубке Вооруженных Сил Российской Федерации, который проходил в прошлом году в Москве, учитывая, что на этих соревнованиях в 2019 году они были лишь 11-е. В матче за третье место севастопольцы соревновались с Балтийским военно-морским институтом, это противостояние, по мнению любителей военного регби, уже стало принципиальным. Калининградцы в начале августа 2020 года завоевали Кубок главнокомандующего ВМФ России, который проходил в Севастополе и по праву считались фаворитами противостояния. Они быстро подтвердили этот статус, вырвавшись вперёд уже на второй минуте встречи. Однако затем команда под руководством Воронцова собралась и буквально перевернула игру. Захватив полный контроль над мячом, «нахимовцы» положили 3 попытки и ещё лишь однажды подпустили соперников к своему зачётному полю.

Военное и гражданское регби в Севастополе

Сегодня Нахимовцы являются одной из сильнейших команд по регби в Севастополе, это отмечают все, кто интересуется этим спортом в нашем городе.

«На соревнованиях, которые Севастопольская федерация проводила в конце прошлого года курсанты ЧВВМУ имени П.С. Нахимова стали чемпионами по регби – 7, впервые в истории города. Регби в вооруженных силах показывает взрывной рост, и для нашего города является вполне органичным.

В свою очередь, мы всецело содействуем проведению крупных турниров в нашем городе среди команд вооруженных сил, таких как Кубок командующего ВМФ, а также стараемся привлекать нахимовцев для игр с местными командами, демонстрируя севастопольским регбистам, что дисциплина и желание побеждать обязательно дадут результаты.

Особенно приятно, что регби развивается в высших учебных заведениях Министерства обороны, поскольку мы тратим очень много сил на развитие школьного регби и очень хотим, чтобы у наших ребят была возможность играть в свою любимую игру и достигать результатов не только в юном возрасте, но и в дальнейшей спортивной карьере», – рассказал вице-спикер заксобрания Севастополя, председатель попечительского совета Севастопольской федерации регби Илья Журавлев.

Отметим, что благодаря усилиям Севастопольской федерации регби, а также лично главы попечительского совета, регби в городе выходит на совершенно новый уровень. Женская команда города «Чайка» стала шестой на чемпионате России по пляжному регби и восьмой на чемпионате России по регби-7.

В Севастополе стремительно развивается Школьная лига регби, благодаря которой школьники имеют возможность играть в регби на уроках физкультуры. Набирает обороты и Студенческая лига регби, а также спортивный клуб «Чайка».

По словам Журавлева, наш город, благодаря мягкому климату и открытию в скором времени современного спорткомплекса имени 200-летия Севастополя, оснащенного, в том числе и полем для регби, смело может претендовать на статус «регбийной столицы России».

Особенно с учетом того, что развитию регби всяческое содействие буквально с первых дней своего пребывания на посту губернатора оказывает лично глава Севастополя Михаил Развожаев.

Планы на будущее

В 2021 году планируется много турниров как военных, так и гражданских, «нахимовцы» будут стараться участвовать в каждом из них, но в первую очередь готовятся к главным и любимым турнирам – Кубку Сил Российской Федерации и Кубку главнокомандующего ВМФ России.

Говоря о планах на будущее, Воронцов отметил: «Если говорить о долгосрочных целях, то мне бы хотелось повторить успех «ВВА-Подмосковье», когда в Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина в 1967 году создавалась команда по регби, они, наверное, и представить себе не могли, что будут одним из самых титулованных профессиональных клубов России. Так что у нас планы начать выступление в Федеральной лиге по регби-7, потом в высшей и выходить на уровень профессионалов».

Система развития конкретного спорта в учебных заведениях не новая, но зарекомендовавшая себя как эффективная по всему миру. В США студенческие команды являются главным поставщиком звезд для национальной баскетбольной лиги, например, из студенческой команды Университета Северной Каролины вышел Майкл Джордан.

В России в учебных заведениях Министерства обороны обучается около 100 тысяч человек, а опыт севастопольской команды показывает, что можно получить достойные результаты в короткий срок, но все-таки курсанты и выпускники военных училищ в первую очередь офицеры, а потом уже спортсмены.

На наш вопрос планируют ли ребята продолжать свою спортивную карьеру, капитан «нахимовцев» Артём Залетнев пояснил: «На самом деле вопрос достаточно сложный. Каждый из нас изначально выбирал путь становления офицером и очень сложно разорваться между карьерой игрока и карьерой военного».

По его словам, часть команды захочет использовать предоставленную им возможность представлять сборную Черноморского флота по регби, тем самым защищая не только интересы сборной, но и показывая уровень физической подготовки и боевого духа офицеров России на международных или внутренних соревнованиях. Остальная же часть, по мнению Залетнева, продолжая свою службу в воинских частях, будет заниматься регби как спортсмены-любители.

Надеемся, что после выпуска из училища ребята продолжат свою спортивную карьеру и будут защищать цвета Черноморского флота и его главной базы – Севастополя.

Дмитрий Островский