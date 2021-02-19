Севастопольские школьники играют в регби на уроках физкультуры

Министерство просвещения РФ рекомендовало включить регби в школьную программу

В сентябре прошлого года министерство просвещения РФ предоставило возможность педагогам преподавать «тэг-регби» на уроках физкультуры. Таким образом, этот довольно экзотический для нашей страны вид спорта получил новый стимул для развития, и, видимо, совсем скоро сборная России по регби будет претендовать на призовые места на чемпионатах Европы и мира. О том, каковы перспективы развития регби в Севастополе, говорим с директором севастопольской городской федерации регби Наталией Самойленко.

– С этого года школам рекомендовано вводить в программу уроков физкультуры наряду с такими популярными видами спорта, как футбол, баскетбол и волейбол тэг-регби. Расскажите подробнее об этом виде спорта.

– Тэг-регби — это разновидность классического регби с упрощёнными правилами и наличием дополнительного инвентаря в виде двух ленточек на липучках, которые и называются «тэгами». Как известно, регби достаточно контактная игра, в которой активно используются захваты спортсменов, в тэг-регби ленточки используют для имитации захвата, срываешь ленточку с пояса соперника, и он обязан остановиться и передать мяч другому игроку. Все это позволяет свести опасность травм к минимуму и преподавать основы регби с раннего возраста.

– Почему в министерстве просвещения, на ваш взгляд, решили рекомендовать именно регби для уроков физкультуры?

– Регби – один из самых популярных командных видов спорта в мире, российская сборная занимает двадцать первую позицию в рейтинге сильнейших мировых сборных, но этот результат не устраивает федерацию регби России, да и всех любителей этого спорта. Поэтому федерация регби России ставит перед собой цель: вывести регби на третье место среди игровых командных видов спорта в нашей стране, и мы всецело солидарны с федерацией.

Вовлечение большего числа детей и подростков в регби позволит получить большее количество перспективных игроков, что приведет к победам наших команд на чемпионатах самого высокого уровня. Чтобы добиться таких амбициозных целей, необходимо решить главную задачу – сделать регби популярным среди детей и молодежи. В связи с этим федерация регби России и обратилась в министерство просвещения с просьбой добавить тэг-регби в школьную программу.

– Как это реализуется на практике в Севастополе?

– Для того, чтобы проводить полноценные соревнования между школьными командами, мы запустили проект под названием «Регбийная школьная лига». Он направлен на развитие регби в школах и рассчитан на детей с 1-го по 9-й классы, которым в рамках проекта предоставляется инвентарь и форма для игры в тэг-регби, а учителя физкультуры проходят специальное обучение и знакомят ребят с основами тэг-регби на уроках и во внеурочное время.

Школьную лигу мы запустили в середине прошлого года, и уже сейчас в ее состав входят 11 школ, 22 команды в различных возрастных категориях, это уже более 300 детей. В этом году планируем довести количество команд до 40. Особенно приятно, что в развитии школьного регби нам помогает заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев, он искренне заинтересован в развитии регби в нашем городе.

Огромную благодарность хочу выразить главе города Михаилу Развожаеву, который не раз проявлял искреннее участие и заинтересованность как в развитии школьного, так и профессионального регби в Севастополе. Думаю, благодаря его поддержке регби станет одним из топовых видов спорта в нашем городе.

– Есть ли у севастопольских ребят возможность заниматься регби не только на уроках физкультуры?

– Благодаря поддержке правительства Севастополя, в этом году впервые в нашем городе на базе спортивной школы № 5 открывается полноценная секция регби. Мы уже подобрали туда специалистов тренеров, ведем отбор мальчиков и девочек – как раз из школьной лиги. Здесь ребята будут получать навыки именно олимпийского регби, на их основе мы сформируем несколько сборных команд, которые уже в этом году смогут защищать честь города на соревнованиях разного уровня. В Севастополе создан профессиональный регбийный клуб «Чайка», женский состав этой команды постоянно учувствует во всероссийских соревнованиях и ведет набор новых игроков, у нас также налажен контакт с тренерскими составами сборных России. В прошлом году наша севастопольская спортсменка Дарья Шаманская посещала сборы юниорской сборной России.

Так что можно сказать, что сейчас регби – самый перспективный вид спорта для тех, кто в будущем хочет сделать успешную спортивную карьеру.

Хочу добавить, что развитие регби в Севастополе не было бы возможным без постоянной поддержки и личного участия главы попечительского совета севастопольской федерации регби Ильи Журавлева, который по-настоящему болеет за этот вид спорта и считает его развитие неотъемлемой частью спортивной жизни города.

Дмитрий Островский

Источник: kp.ru