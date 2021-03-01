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Севастопольские регбисты взяли золото и бронзу на соревнования в Крыму

01-03-2021
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Севастопольские регбисты смогли переиграть одну из старейших команд Крыма

В субботу  27 февраля  в Алуште прошел III ежегодный открытый турнир по регби «Кубок Защитника Отечества». Участие в соревнованиях принимали девочки и мальчики 2008 – 2010 годов рождения из Севастополя, Симферополя, Феодосии и Ялты, сообщает пресс-служба севастопольской федерации регби. 

Севастопольскую федерацию регби представляли три команды из городской Регбийной школьной лиги. Двум командам из Севастополя удалось занять первое и третье место в двух возрастных категориях.

Команда из детско-юношеского клуба «Лидер» смогла переиграть одну из старейших юношеских команд Крыма феодосийское «Море» и занять первое место.

«Я изначально настраивал ребят на победу, мы очень готовились к Кубку Защитника Отечества, поскольку это первые соревнования в этом году, поэтому они очень важны с точки зрения создания правильного настроя. Я и ребята довольны результатами проделанных трудов», – прокомментировал победу тренер команды «Лидер» Олег Куцык.

«Мы очень рады, что наши ребята смогли достойно показать себя на поле и искренне поздравляем команду «Лидер» с первым местом. Соревнования в Алуште нам очень понравились и теперь очередь за нами. Ждем все команды на «Черноморском Овале», который пройдет в нашем городе 17 апреля», – отметила директор Севастопольской Федерации регби Наталия Самойленко.

Самойленко также выразила благодарность севастопольскому автотранспортному предприятию «Севтранстрест», которое на безвозмездной основе организовала трансфер на соревнования 30 севастопольских ребят.

 

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