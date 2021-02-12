Илья Журавлев: Севастополь претендует на статус регбийной столицы юга России

В городе-герое в регби теперь играют и женщины, и дети

Регби пока ещё не очень распространено в Севастополе. Но в последнее время этот вид спорта получил мощный импульс к развитию – его поддерживают власти как регионального, так и федерального уровня. Большая заслуга в этом принадлежит главе попечительского совета Севастопольской городской федерации регби, вице-спикеру местного парламента Илье Журавлеву, который стал, по сути, «отцом-основателем» регби в городе.

– Илья Григорьевич, почему вы именно этот вид спорта решили поддерживать и развивать его в Севастополе?

– Это силовой, командный вид спорта, в котором игроки должны обладать высоким уровнем дисциплины, чтобы, не задумываясь, реагировать на те или иные ситуации, на команды тренера. Регби сплачивает спортсменов. А сегодня необходимо развивать дух коллективизма у молодых людей. Они, к сожалению, слишком много времени погружены в гаджеты, компьютерные игры и переписку в социальных сетях и мессенджерах. Тем временем и городу, и стране нужна сильная молодежь, воспитанная, дисциплинированная, патриотично настроенная, которая может реально оценивать жизненные ситуации, отстаивать интересы Севастополя и России. Поэтому, я считаю, мы на правильном пути, хотя и только в его начале.

В октябре региональной федерации регби исполнится два года. До недавнего времени развитие регби в Севастополе носило стихийный характер и держалось на плечах энтузиастов. Но нам удалось сделать уже многое на пути развития и популяризации этого благородного спорта мужественных людей.

Мы получили аккредитацию лишь в октябре 2019 года. Прошлый год стал испытанием для всех: длительный карантин и ограничительные меры из-за коронавируса. Севастопольская федерация регби не была исключением. Пришлось корректировать планы: переносить основные соревнования, запуск новых проектов на вторую половину года. Но несмотря ни на что, нашей федерации удалось сделать, казалось бы, невозможное.

– Какими же достижениями прошлого года федерация может гордиться?

– В городе создана профессиональная регбийная женская команда «Чайка», которую тренирует замечательная спортсменка, многократная чемпионка Европы, мастер спорта международного класса, бывший член сборной России по регби – 7 Екатерина Воронцова. Коллектив очень уважает своего тренера. Перед нами стоит серьезная задача заявить о себе как о сильной команде на соревнованиях федерального уровня. Хотя уже в прошлом году девушки смогли стать шестыми на чемпионате России по пляжному регби и восьмыми на Кубке Федераций. Спортсменки выкладываются полностью: я уверен, что Севастополь будет представлен нашими игроками на соревнованиях самого высокого уровня, и скоро мы увидим их на пьедестале почёта – делаем все необходимое для этого.

В прошлом году мы выработали систему по привлечению новых игроков, обучению детей, запустили проект регбийной школьной лиги, что привело к взрывному росту численности учеников, играющих в тэг-регби. (Это такой специальный, бесконтактный вариант, который позволяет детям быстро обучаться азам игры). За полгода мы вовлекли в этот спорт более трехсот детей.

Сегодня в состав лиги входят 22 команды из 11 школ. К концу текущего года планируем довести количество команд до 40 с привлечением игроков разных возрастов. В этом направлении нам очень помогает заместитель губернатора Игорь Михеев – ему большая благодарность, за то, что он искренне заинтересован в развитии регби в Севастополе. Да и в целом департамент образования поддерживает нашу работу в сфере популяризации регби.

Огромную признательность хочу выразить губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, который с первых дней работы Севастопольской федерации регби оказывает ей максимальную поддержку и содействие. Более того, глава города неоднократно выражал личную заинтересованность в развитии этого вида спорта в Севастополе.

– А как строятся отношения региональной федерации с федерацией регби России?

– Хочу сказать слова благодарности федерации регби России и лично председателю ее высшего совета Игорю Артемьеву, которые помогают нам и методическими материалами, и инвентарем, и грантами, и многим другим.

Наш регион отмечен как самый динамично развивающийся в сфере популяризации регби в стране на церемонии подведения итогов работы федерации регби России в 2020 году. Я получил эту награду на торжественной церемонии в Москве. Мы очень благодарны за высокую оценку нашей работы, но я воспринимаю её как аванс, потому что нам еще многое предстоит сделать.

Вообще развитие этого вида спорта совершенно логично, закономерно и естественно для нашей страны. Федерация ставит перед собой цель: вывести регби на третье место среди игровых видов спорта в России. И мы как ее члены абсолютно солидарны с такой амбициозной задачей. При этом Севастополь претендует на статус регбийной столицы юга России.

– Такие амбиции находят поддержку в регионе?

– Безусловно. В городе строится замечательный специализированный спортивный комплекс имени 200-летия Севастополя, в котором будет регбийное, атлетическое ядро. Как раз в этом году планируется завершение первого этапа его реконструкции, там начнут проводиться и регбийные матчи.

В первом квартале текущего года в городе откроется первая полноценная секция регби на базе одной из спортивных школ. Мы уже подобрали тренеров, ведем отбор талантливых детей из школьной лиги. Можно сказать, что процесс подготовки новых чемпионов России и мира в Севастополе запущен.

В этом году будет развиваться студенческая регбийная лига – доведем количество команд в этой лиге до конца года, как минимум, до шести.

Мы планируем проведение регулярных соревнований между регбистами всех возрастов, популяризацию регби среди молодежи, организацию обучения тренеров и судей, а также продвижение наших команд на всероссийском уровне.

Все спортивные специалисты отмечают, что наш город в связи с благоприятными климатическими условиями отлично подходит для почти круглогодичных тренировок на открытом воздухе. У нас есть хорошая инфраструктура для пляжного регби,

Так что, думаю, спортивная жизнь в городе в этом году выйдет на качественно новый уровень развития, а регби станет одним из самых популярных видов спорта в Севастополе.

– К сожалению, коронавирус всё ещё представляет угрозу и для всей России, и для нашего города. Это, безусловно, наносит удар по всем командным видам спорта. Есть ли, на ваш взгляд, у Севастополя какие-то особые преимущества, чтобы планы региональной федерации на этот год осуществились?

– Как вы верно заметили, угроза дальнейшего распространения эпидемии коронавируса наносит удар по всем видам спорта. Мы надеемся, что массовая вакцинация, уже стартовавшая в нашем городе, позволит остановить пандемию и вернуть нашу жизнь, в том числе и спортивную, в обычное русло.

Источник:kp.ru