В Севастополе развязка на 5 км станет двухуровневой

В августе в Севастополе начнет колапс в районе «огурца»

Какие и где начнут ремонтировать и строить дороги в этом году в Севастополе рассказал на аппаратном совещании директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.

Самыми главными вопросами стали завершение строительства восьмого участка трассы «Таврида», завершение Камышового шоссе и транспортная развязка на 5км.

На Камышовом шоссе по поручению губернатора будет обустроена три надземных пешеходных перехода и, возможно, будет пересмотрен скоростной режим. В апреле начнет укладка верхнего слоя асфальта.

Готовность последнего участка трассы «Таврида» находится на самом начальном уровне – 3%, ее завершение анонсировано на 2023 год.

Сейчас ведутся подготовительные работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог «Севастополь – порт Камышовая бухта» и «пр-т Генерала Острякова – ул. Хрусталева», так называемого «огурца», где планируется построить двухуровневую развязку.

«При условии своевременной корректировки ФЦП планируется заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы в марте 2021 года. Период строительства – август 2021 – декабрь 2022 года», – отметил директор дептранса.

Всего на 2021 год запланирован капитальный ремонт 18 дорожных объектов. Среди них и ул. Льва Толстого, ул. Летчиков, подъезд к парку Победы, Челнокова, ул. Галины Петровой, Античный – Челнокова и другие.

В этом году также планируется проведение проектно-изыскательских работы по ул. Капитанская, путепровод в Инкермане, дорога в Казачьей бухте.

Напомним, в конце 2020 года правительство Севастополя приняло решение перенаправить средства на строительство восьмого участка трассы «Таврида» с реконструкции Камышового шоссе, так как его все равно не успевали завершить, чтобы закрыть год.

Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВКонтакте

Ольга Сурикова